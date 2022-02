Pessel & Boonen: 'De overwinning van FC Utrecht maskeert diepere problemen'

Pessel & Boonen kijken door de euforie heen. Hoe kunnen we nou weer binnen twaalf minuten met 2-0 achterkomen? Waarom was het heibel op de tribune over wie-waar-mocht-zitten? En raken we Jordy Zuidam kwijt aan Ajax nu Marc Overmars is opgestapt? Zomaar een paar vragen die de revue passeren. Kijk zelf!