Door de Lens van Ankie: Botic is booming

Ik heb het natuurlijk over Botic van de Zandschulp. De ene na de andere partij wint hij op de grote toernooien overal in de wereld. De punten stapelen zich op. Als een raket schiet hij omhoog op wereldranglijst van de 'Association of Tennis Professionals' ofwel ATP. Er is geen houden aan: Botic is booming. En, deze week ook weer in Rotterdam. Reden genoeg om weer eens een kijkje te nemen over onze provinciegrenzen heen.