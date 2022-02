Van de Zandschulp bereikt in leeg Ahoy overtuigend tweede ronde

"Ik vond het zonde, want dit is toch wel een toernooi waar familie en vrienden bij kunnen zijn. Hopelijk kunnen ze er bij de volgende partij wel bij zijn", aldus Van de Zandschulp, die voelt dat er dit jaar wat meer van hem verlangd wordt. "Er is wat meer media-aandacht, al heb ik het vooralsnog vrij rustig. Bij de trainingsbanen is niemand welkom en vandaag zat er ook geen publiek. Ik verblijf deze week in Rotterdam, wat toch net iets veiliger is met het oog op files bijvoorbeeld."