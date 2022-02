Sportlust'46 staat voor bizarre apotheose periodetitel: 'Ken alle scenario's'

"We zijn sowieso blij dat we weer mogen voetballen", blikt trainer Loenen tegenover RTV Utrecht vooruit op het duel met ODIN'59 van aanstaande zaterdag. "Toen we vervroegd de winterstop in gingen waren wij heel goed. Ik ben benieuwd hoe we er nu voor staan. De selectie is in ieder geval fit."