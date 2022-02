Veerman dwingt basisplaats af tegen Heracles

In de eerste competitiehelft won FC Utrecht van Heracles. In de Galgenwaard behaalde het toen een benauwde 1-0 overwinning. Ook toen speelde het, net als de afgelopen wedstrijden in een 4-4-2-systeem. Dat zal nu ook weer het uitgangspunt zijn. "Ik weet dat we op het nippertje wonnen", vertelt Hake. "Maar we hebben mogelijkheden genoeg gehad om meer goals te maken. Wat we anders moeten doen dan toen? Ze er nu wel in trappen."