De situatie voor de Utrecht Cangeroes is schrijnend en urgent . De club ging ervan uit dat ze per 1 januari een nieuw huurcontract voor de zaal zouden kunnen afsluiten. Dat contract zou een stuk duurder zijn dat het bestaande contract, maar de gemeente bleek bereid een deel van de kosten bij te passen. Vlak na de kerst werd echter bekend dat de zaaleigenaar toch voor een ander kiest. En dus staan de basketballers binnenkort op straat. Wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk.