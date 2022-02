De geweldigde opmars van Botic van de Zandschulp: 'Hij moet vooral rustig blijven'

VEENENDAAL - Het ATP-toernooi in Rotterdam liep vorige week uit op een teleurstelling voor Botic van de Zandschulp. De tennisser uit Veenendaal werd in het dubbelspel in de eerste ronde uitgeschakeld. Een paar dagen later sneuvelde hij in het enkelspel onverwacht in de twee ronde. Het is een klein dipje in de geweldige opmars die Van de Zandschulp de afgelopen periode heeft gemaakt.