LIVEBLOG: FC Utrecht loopt dreun op tegen Heracles

UTRECHT - FC Utrecht en Heracles bijten het spits af in speelronde 22 in de eredivisie. In Almelo gaat FC Utrecht, net als eerder dit seizoen in de Galgenwaard, proberen te winnen. Toen werd het een zwaarbevochten 1-0 overwinning. Dit keer kiest René Hake voor het spitsenduo Douvikas en Veerman, die FC Utrecht er afgelopen weekend samen doorheen trokken in de thuiswedstrijd tegen Cambuur. Heracles - FC Utrecht is vanaf 20.00 live te horen op Radio M Utrecht, 93.1FM.