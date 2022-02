Lars van der Haar sluit seizoen af in Brussel en ondergaat knieoperatie

Van der Haar kreeg de afgelopen wedstrijden ook een aantal keren te maken met valpartijen. Doorgaan tot het einde van het seizoen was geen optie. "Toon Claes en Jan Mathieu zorgden voor een gaatje in de agenda om met een operatie het probleem te verhelpen. Ik ben hen erg dankbaar voor de snelle hulp. Aangezien ik anders een aantal weken langer had moeten wachten - en ik de voorbereiding na een revalidatieperiode komende lente niet in gevaar wil brengen - hebben we beslist de operatie volgende vrijdag in te plannen. Daardoor zal ik tot mijn grote spijt het seizoen niet traditioneel kunnen beëindigen in Sint-Niklaas en Oostmalle.