Sierhuis schiet FC Utrecht knockout met late goal

Henk Veerman stond voor het eerst in de basis bij Utrecht in de Eredivisie. Veerman maakte in de vorige speelronde tegen Cambuur als invaller de winnende treffer bij zijn debuut voor de club. Hij werd in de winterse periode overgenomen van sc Heerenveen. Veerman was halverwege de tweede helft twee keer gevaarlijk binnen een minuut. Eerst schoot hij over, vervolgens zag hij bij zijn volgende inzet keeper Janis Blaswich redden.