GVVV verliest degradatiekraker van ASWH

De thuisploeg nam in Hendrik Ido Ambacht een vroege voorsprong. In de 14e minuut schoot Daniël Wissel de bal in de verre hoek achter de Veenendaalse doelman Jan van Willige. GVVV bleef voetballen en kreeg in de 33e minuut een strafschop. ASWH-doelman Janssen kreeg als klap op de vuurpijl ook nog de rode kaart. Adham El Idrissi benutte de buitenkans waarna ASWH en GVVV met een 1-1 stand gingen rusten.