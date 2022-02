Oefenzege IJsselmeervogels op AFC, Spakenburg geeft voorsprong weg tegen Quick Boys

IJsselmeervogels nam al in de zesde minuut de leiding tegen AFC. In Amsterdam kreeg de ploeg uit Spakenburg als in de 6e minuut een penalty, deze werd benut door Pieter Langedijk. Zeven minuten later was de score verdubbeld toen de bal voor de voeten van Steven Sánchez Angulo viel. Hij passeerde doelman Patrick Zonneveld voor de 2-0.