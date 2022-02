Scheperkamp na olympisch debuut: het komt misschien net te vroeg

Scheperkamp had geen last van extra zenuwen, zei hij in de National Speed Skating Oval. "Ik probeerde er gewoon net zo in te staan als tijdens het OKT. Dat lukte prima. Maar ja, dit zijn toch de Spelen. En het is altijd een gekke wedstrijd. Ondanks alles mag ik wel tevreden zijn. Het is al heel wat om hier te staan. Dat wist ik van tevoren al. Om vervolgens een goede rit neer te zetten onder spanning doe je ook niet zo een, twee drie."