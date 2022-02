Spakenburg-aanvoerder Olijve gaat voor nieuwe uitdaging

In enkele open gesprekken met de technische commissie voelde Olijve te weinig vertrouwen om zijn loopbaan bij Spakenburg te willen voortzetten. Hij kwam in de zomer van 2020 over van De Graafschap en wist in zijn eerste seizoen met zijn ploeggenoten op een verdienstelijke derde plaats te eindigen toen de competitie vroegtijdig werd afgebroken.