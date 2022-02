Eredivisie waterpolo: mannen UZSC en ZPC Amersfoort spelen gelijk, winst dames UZSC

UTRECHT - De waterpoloërs van UZSC en ZPC Amersfoort hebben gelijkgespeeld in de eredivisie. De thuiswedstrijd van de Utrechters tegen Het Ravijn eindigde in 16-16 en de Amersfoorters speelden in eigen huis met 8-8 gelijk tegen Polar Bears. De dames van UZSC wonnen in de eredivisie op bezoek bij ZVL met 6-8.