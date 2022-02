Hercules boekt ruime oefenzege in aanloop naar hervatting derde divisie

Van der Kooij kijkt echter met vertrouwen uit naar het duel met Quick. "Vorige week winnen met 5-1 van DVS'33, wat geen misselijke ploeg is, en nu scoren we vier goals tegen een van de betere hoofdklassers. Dan staan we er goed voor. Iedereen is fit en gretig, dus het ziet er goed uit", vertelt hij.