Tekfaoui en De Braal in zomer weg bij IJsselmeervogels

Verdediger Dylan de Braal kwam afgelopen zomer over van FC Dordrecht. Hij kwam, mede als gevolg van een in de voorbereiding opgelopen blessure, dit seizoen maar weinig aan spelen toe. "Het seizoen is tot op heden niet wat beide partijen ervan verwacht hadden", aldus Van der Lugt. "We hebben daarom in een open gesprek in goed overleg besloten om na dit seizoen uit elkaar te gaan."