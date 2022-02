Peperkamp was blij verrast met haar zesde plek. "Wat denk je zelf?", zei de 17-jarige snowboardster na haar drie finaleruns in Beijing tegen het ANP. "Elfde of tiende had wel gekund, maar zesde?" Peperkamp kwam uit op een totaalscore van 141,75 punten, aanzienlijk hoger dan een dag eerder in de halve finale . "Mijn training ging heel goed vandaag. Op het moment dat het vandaag moest, deed ik het beter. Na de tweede run stond ik zelfs vijfde. Echt bizar."