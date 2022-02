Utrechtse topscorerslijst: Alleen Van Zelst en Van der Weijden trefzeker uit top 7

PROVINCIE UTRECHT - Nu er weer steeds meer wedstrijden worden gespeeld in het topamateurvoetbal vallen er ook steeds meer doelpunten. Klassementsleiders Tyrone Fonville en Floris van der Linden kwamen nog niet in een officieel duel in actie. De twee worden in de Utrechtse topscorerslijst op de hielen gezeten. Nigel van Zelst en Mark van der Weijden zijn dit weekend dichterbij gekomen.