Luuk Gielen nog niet terug in Oranje, debuut lonkt voor Kastrop

Invaller-bondscoach Branko Mitrovic -hij vervangt in Israël Veenendaler Harry van der Meer, die ook corona heeft- selecteerde wel UZSC-er Flemming Kastrop. Hij maakt mogelijk zijn debuut voor Oranje op een internationaal toernooi. Ook voormalig UZSC-er Tim de Mey, die nu in Italië speelt, en oud-ZPC Amersfoorter Jesse Koopmans, die in de Griekse competitie actief is, zijn geselecteerd.