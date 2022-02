Pessel & Boonen: 'Waarom krijgt Rick Kruys geen kans als hoofdtrainer?'

Pessel & Boonen hebben genoeg gezien. 'Als de trainer aan een verslaggever die vraagt: hoe moet het nu verder? De wedervraag stelt: weet jij het? Dan is toch wel duidelijk dat hij het spoor kwijt is.' Ook deze week weer veel vragen dus. Is Hake klaar? Moet technisch directeur Jordy Zuidam met zijn vuist op tafel slaan of vertrekt hij misschien wel naar Ajax? En moet Rick Kruys een kans krijgen als hoofdtrainer? Zomaar een paar vragen die de revue passeren. Kijk zelf!