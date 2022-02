Carmelia gaat op voor tweede seizoen bij Hercules

Hoofdtrainer René van der Kooij is blij dat de 32-jarige Carmelia langer aan de Utrechtse club verbonden blijft. "Shanon is een ervaren speler die van meerwaarde is voor onze jonge selectie. Hij is topfit en op meerdere posities in de defensie inzetbaar. Ik ben erg content dat hij ook volgend seizoen deel uit maakt van onze selectie", aldus de oefenmeester op de website van Hercules.