De derby tussen IJsselmeervogels - Spakenburg volgt 10 dagen na die datum op dinsdagavond. "Dat is heel dicht daarop volgend. Dat is dus een uitdaging. Maar we gaan ervan uit dat we mogen handelen zoals bij een derby die we gewend zijn." De derby vond ruim twee jaar geleden voor het laatst plaats. "De draaiboeken zijn nog niet verstoft", lacht de voorzitter.