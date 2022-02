Madelein Meppelink kijkt uit naar vakanties met de familie

RHENEN - Het is klaar, het is over, het is uit. Madelein Meppelink is gestopt met beachvolleybal. De tweevoudig Europees kampioen uit Rhenen maakte haar besluit donderdag bekend. En dat was geen makkelijk besluit, zegt de Rhenense tegen RTV Utrecht. "Ik had gezegd ik neem een jaar afstand en ga me richten op mijn studie. Nu heb ik het definitief gezegd."