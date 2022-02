FC Utrecht maakt zich op voor Vitesse: 'Natuurlijk zijn we niet tevreden met hoe het gaat'

Vrijdag, na de nederlaag tegen Heracles, zei Hake dat het allemaal niet meer wist. "Zo kort na de wedstrijd is het soms onverklaarbaar waardoor dingen lopen zoals ze lopen." Inmiddels is de wedstrijd geanalyseerd en weet de trainer het weer. "In de eerste helft hadden we teveel balverlies op de helft van de tegenpartij en daardoor was de aansluiting niet goed. Daardoor kwamen we niet tot mogelijkheden."