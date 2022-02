FC Utrecht hoopt op vol stadion tegen Vitesse. 'Een volle Galgenwaard, poeh dat doet wel iets hè'

Toch kon Van den Brom goed werken op Zoudenbalch en in de Galgenwaard. "Het jammelijke was natuurlijk het afbreken van de competitie door corona." Dat was in maart 2020. FC Utrecht had zich ten koste van Ajax geplaatst voor de finale van de KNVB beker en vermorzelde vier dagen Sparta in de Galgenwaard. "We zaten op dat moment in de lift. Wie weet was ik nog steeds trainer van Utrecht geweest als dat niet gebeurd was."