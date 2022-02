Wedstrijdkalender polstokverspringen op de schop, minder wedstrijden

In een persbericht legt de Polsstokbond Holland uit hoe ze tot deze verandering zijn gekomen. "Het idee van de nieuwe stijl werd geopperd op een brainstormdag. Deze vond plaats in oktober en had als functie om te brainstormen over de ontwikkeling van de sport. Vervolgens is er nagedacht over de uitwerking en is er dus een nieuwe kalender ontwikkelt."