Chef de Mission Verheijen hoopte op iets meer medailles

"We hebben veel medailles gewonnen en er nog een prachtige gouden vandaag bijgekregen", aldus Verheijen over de winst van schaatsster Irene Schouten op de massastart. "Aan de andere kant zijn we net niet uitgekomen op de voorspelde achttien of negentien medailles. Qua goud hebben we er misschien eentje meer dan gedacht, maar qua brons hebben we er een of twee laten liggen."