Spakenburg verliest van tiental De Treffers: 'Krijgen veel te weinig kansen'

Vince Gino Dekker kende zijn dag niet. Hij werd al in de rust gewisseld. "Het was een moeilijk bespeelbaar veld", vertelt hij. "Zij vlogen er goed op en het is zonde dat we de zege weggeven, want grote kansen hebben ze niet gekregen. Dat maakt het zuur. Ik had vooraf al wat last van mijn hamstring en die voelde ik elke keer. Daarom zei ik in de rust al dat het beter was als ik gewisseld zou worden."