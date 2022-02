DOVO stunt in regioderby en schiet Sportlust'46 van koppositie

"De eerste goal was een lekkere aanval, waarna ik hem binnenschiet in de verre hoek. Aan de andere kant was die tweede een lekker hard schot. Dat geeft ook een heerlijk gevoel", beschrijft hij. "En het was de 2-1, dat was ook niet onbelangrijk. Het was niet de eerste keer dat we na rust een tegentreffer krijgen, dus ik dacht: niet weer... Maar het is lekker dat je vlot de 2-1 maakt en daarna nog de 3-1 met Nick Hak."