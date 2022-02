Hekkensluiter GVVV speelt gelijk bij TEC: 'Hadden recht op drie punten'

"We komen al het hele seizoen goals tekort. Ik heb vandaag wel genoten van mijn ploeg", aldus Vink. Ondanks de overmacht was de oefenmeester er niet op gerust dat, toen de 1-1 viel, dat ze het punt mee zouden nemen. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Uiteindelijk zijn we blij met het punt, maar iedereen is teleurgesteld. Het spel van vandaag moet de norm zijn. Als we dit blijven op brengen dan gaan we punten pakken en kunnen we erin blijven."