Dalto begint degradatiepoule met verlies

Dalto staat puntloos laatste in degradatiepoule. Nummer twee Groen-Geel staat al op acht punten, doordat verzamelde punten in de reguliere competitie tegen andere teams in de degradatiepoule mee werden genomen. De poule bestaat uit zes teams en de onderste drie ploegen degraderen. De nummer drie maakt nog kans op lijfsbehoud via de nacompetitie.