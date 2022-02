Taurus verliest spannend duel met Lycurgus

Taurus staat op de felbegeerde vierde plek in de eredivisie met 24 punten uit zeventien wedstrijden. Nummer vijf VoCASA verloor met 3-0 en dus hielden de Houtenaren vier punten voorsprong op hen. De derde plaats is met nog vijf duels in de reguliere competitie niet meer haalbaar voor Taurus. Nummer drie Lycurgus heeft maar liefst zestien punten meer. De top-vier gaat de play-offs om de landstitel in.