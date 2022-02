Nederlandse waterpoloërs winnen ook slotwedstrijd EK-kwalificatie

VEENENDAAL - De Nederlandse waterpoloërs hebben het EK-kwalificatietoernooi in Israël in stijl afgesloten. Oranje versloeg Oekraïne in Netanya met 20-8 (3-2 8-2 6-4 3-0), waardoor groepswinst een feit was. De waterpoloërs hadden zich met zeges op Israël (10-4) en Turkije (18-10) al verzekerd van deelname aan het EK in het najaar in Kroatië.