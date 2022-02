LIVEBLOG: Gewijzigd FC Utrecht begonnen aan gevecht om plek zes tegen Vitesse

- Van de 35 keer dat FC Utrecht - Vitesse in de eredivisie op het programma stond won de thuisploeg 20 keer. Vitesse nam negen keer de drie punten mee naar Arnhem.

- Eerder dit seizoen ging FC Utrecht op bezoek bij Vitesse met 2-1 onderuit.

- FC Utrecht staat zevende in de eredivisie met 35 punten. Vitesse is de nummer zes met één punt meer.

- Bij Vitesse staat voormalig FC Utrecht-speler Riechedly Bazoer onder contract. Hij is vanwege een blessure zondag niet inzetbaar.

- Topscorer aan de zijde van FC Utrecht is Tasos Douvikas met zeven doelpunten. Loïs Openda draagt die titel aan de zijde van Vitesse met elf doelpunten.