Hercules hervat derde divisie met verlies tegen Quick: 'Niet verdiend'

Vonk kon na afloop de bijzondere 2-1 goed voor de geest halen. "We hadden volle bak wind tegen. De bal stuiterde een meter of tien voor me. Ik dacht dat ik hem aan kon nemen, maar door de wind kreeg de bal een stuit en ging die over me heen. Toen die over m'n hoofd ging wist ik het al", zegt de doelman die al jaren bij Hercules actief is en uitgerekend in een wedstrijd met zo'n moment zijn officiële debuut maakte.