Ellen van Dijk net buiten podium in eindklassement Wielerweek van Valencia

In de slotrit was Lorena Wiebes uit Mijdrecht de beste regiogenote met een negende plek. De Italiaanse Marta Bastianelli pakte de winst na een sprint. In het algemeen klassement werd Floortje Mackaij uit Woerden negentiende, Nina Kessler uit Breukelen eindigde als 78ste en Wiebes was de nummer 86.