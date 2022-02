Kampong grijpt koppositie na zege in topper: 'Dominant'

Kampong was de hele wedstrijd sterker. Ze hadden het initiatief en kregen veel goede kansen. Het was dan ook een wonder dat de Utrechters pas in de 38e minuut de score openden. Ouren Nikkels kopte in de verre hoek. De druk van Kampong was groot en Assendelft kwam nauwelijks op de helft van de ploeg uit Utrecht.