FC Utrecht kreeg geen druk op tien Vitessenaren: 'Daardoor win je niet'

Ramselaar begon weer eens in de basis nadat hij het de laatste weken als invaller moest doen. "In het begin van de week was het al vrij snel duidelijk hoe we gingen spelen. We gingen weer terug naar de basis.", zegt Ramselaar. "Het spel liep niet dus dat hadden we nodig. Jammer dat we er vandaag niet meer uit hebben kunnen halen."