GVVV - IJsselmeervogels, nooit verwachte degradatiekraker

In Veenendaal is de thuisbalans anders. Daar won GVVV 11 van de 29 ontmoetingen, de Vogels wonnen er 10. Het doelsaldo is wel in Bunschotens voordeel: 28-24. Sinds de invoering van de topklasse in 2011, won GVVV vijf van de acht ontmoetingen op Panhuis.