FC Utrecht-directeur na vuurwerk Vitessefans: 'Ik zou lege uitvakken heel erg zonde vinden'

De ongeregeldheden in het uitvak gisteren hebben vooralsnog geen consequenties voor de komende thuiswedstrijden. Supporters van PSV, de eerstvolgende tegenstander in de Galgenwaard, zijn op zondag 13 maart gewoon welkom, laat een woordvoerder van burgemeester Dijksma weten. Wel wordt er door de clubs, in samenwerking met het OM en politie goed gekeken wie gisteren wat heeft gedaan om er strafrechtelijk vervolg aan te geven. Verder is er met alle betrokken partijen contact over het verloop van de wedstrijd en de gebeurtenissen eromheen.