Pessel & Boonen: 'Welke idioot gooit er nou vuurwerk in een vak met kinderen?'

FC Utrecht is momenteel nog onvoorspelbaarder dan het weer in Nederland. De enige voorspelling die gisteren uitkwam was de storm. Ook in de Galgenwaard stormde het bij FC Utrecht tegen Vitesse, letterlijk en figuurlijk. Na geploeter in de modder eindigde de wedstrijd, die ook nog eens verziekt werd door vuurwerk gooiende Vitesse-supporters, in 1-1.