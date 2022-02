Van het openingsduel op het marktplein in Apeldoorn, via de spannende strijd op de kade voor de SS Rotterdam tot het spektakel op ons eigenste Neude in Utrecht. Wedstrijd na wedstrijd winnen de vrouwen. Nu is er nog maar één te gaan. Ik leg mijn tas in het zand en ga zitten op een van de wankele zwarte plastic stoelen achter de boarding, vlak bij de scheidsrechter. Hier kan ik alles goed zien. Ik ben benieuwd. Vingers gekruist. Over een uurtje zullen we weten wie de nieuwe Europese kampioenen zijn.