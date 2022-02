Screever volgende aanwinst Sportlust'46

WOERDEN - Sportlust'46 heeft zijn zesde versterking voor het voetbalseizoen 2022-2023 binnen. Middenvelder Joost Screever komt over van Hoogeveen, dat momenteel koploper is in de zondaghoofdklasse A. De 24-jarige Screever rondt binnenkort zijn studie in Groningen af en wil dan aan de slag in het midden van het land.