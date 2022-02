Hekkensluiter GVVV klopt IJsselmeervogels

IJsselmeervogels begon beter aan de wedstrijd en kwam op 0-1 door een rake kopbal van verdediger Mitch Willems. Vijf minuten later was het alweer gelijk, toen Tom Oostinjen een vrije trap van een meter of 20 binnen schoot. "Die bal mag er nooit in", zei IJsselmeervogels-trainer Gert Peter de Gunst na afloop. Hij nam het doelman Julian Prinsen, vervanger van de geblesseerde Jaimy Schaap niet kwalijk. "Dat jochie is 19. Hij heeft het verder goed gedaan."