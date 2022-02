In totaal rijden de ongeveer 200 schaatsers vijf wedstrijden in Lulea. "DIt zijn de mooiste momenten voor marathonschaatsers. Dit is voor mij de reden dat ik ben gaan schaatsen. In Nederland is het bijzonder als er natuurijs ligt. Het zijn echt de mooiste momenten. De zwaarste koersen en de sterkste blijven daarin over."