Boy van de Beek langer bij Spakenburg

De technische commissie van SV Spakenburg is blij dat Boy van de Beek ook komend seizoen te zien is op de blauwe zijde van De Westmaat. "We zijn ervan overtuigd dat Boy sterker terugkomt na zijn blessure en we volgend seizoen de ‘echte’ Boy nog te zien krijgen. Hij is eind vorig jaar geopereerd en zijn herstel verloopt zeer voorspoedig."