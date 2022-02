Spakenburg-speler Zeeman kiest voor TEC

Zeeman speelde sinds 2018 voor het Veenendaalse DOVO, waar hij in drie seizoenen tot 55 wedstrijden kwam. Begin dit seizoen kwam hij op voorspraak van Eric Meijers, waarmee hij eerder werkte bij Achilles'29, over naar Spakenburg. Meijers is op de Westmaat inmiddels ontslagen en Zeeman beperkt zijn verblijf in Spakenburg tot één seizoen.