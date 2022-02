Nieuw bestuur voor DOVO

De personen die formeel als FSD-bestuurslid worden benoemd, zijn langjarig lid van DOVO en vervulden in het verleden al functies binnen de club. Zo was Henri Drost tussen 2010 en 2014 voorzitter van DOVO, is Jan-Pieter van Dijk momenteel bestuurslid van de SponsorGroep DOVO en was Theo Pieter de Groot tussen 2010 en 2015 al eens bestuurslid van de Stichting FSD.