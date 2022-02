Tweede divisie: GVVV begint opmars, Vogels en Spakenburg in de problemen

Hoewel de stand anders doet vermoeden, is GVVV van de drie Utrechtse ploegen momenteel het best in vorm. Van de laatste drie duels werden er twee gewonnen, en de hopeloos lijkende achterstand op het voorlaatste staande ASWH is gereduceerd tot drie punten. Trainer Gery Vink verlengde deze week zijn contract tot de zomer van 2023.